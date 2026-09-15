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Darp ve cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmişti: Hatice Temel davasında ağırlaştırılmış müebbet

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Darp ve cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmişti: Hatice Temel davasında ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da geçmiş olsun ziyaretine gittiği evde darp ve cinsel saldırı sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hatice Temel'in davasında karar çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Şükrü E., karar duruşmasına katılmayınca hakkında çıkarılan yakalama emri sonrası jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ameliyat olan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gittiği evde Şükrü E.’nin darp ve cinsel saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hatice Temel’in ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma" suçundan yargılanan Şükrü E.’yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığa takdiri indirim uygulamayan mahkeme, karar duruşmasına katılmayan Şükrü E.’nin hükümle birlikte tutuklanmasına karar vererek hakkında yakalama emri çıkarmıştı.

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Mahkemenin 15 Eylül 2026 tarihli yakalama emri doğrultusunda jandarma tarafından yakalanan Şükrü E., Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen sanık tutuklandı.

Şükrü E.
Başlık ResmiŞükrü E.

'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

Hatice Temel, 10 Kasım 2023’te Korkuteli ilçesi Avdan Mahallesi’nde ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için gittiği evde hayatını kaybetmişti.

Darp ve cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmişti: Hatice Temel davasında ağırlaştırılmış müebbet
Başlık ResmiDarp ve cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmişti: Hatice Temel davasında ağırlaştırılmış müebbet

İddianamede, Şükrü E.’nin, eşinin evde olmadığı sırada Temel’i darbederek nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin Temel’in mevcut kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği, ölümle saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu değerlendirilmişti.

Darp ve cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmişti: Hatice Temel davasında ağırlaştırılmış müebbet
Başlık ResmiDarp ve cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmişti: Hatice Temel davasında ağırlaştırılmış müebbet

Olayın ardından tutuklanan Şükrü E., bir yılı aşkın süre cezaevinde kaldıktan sonra 14 Kasım 2024’te tahliye edilmiş ve yargılamasına tutuksuz devam edilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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