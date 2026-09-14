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Bursa hızlı tren ne zaman açılacak? Bursa YHT durak listesi ve güzergahı

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Bursa hızlı tren ne zaman açılacak? Bursa YHT durak listesi ve güzergahı

Bursa'nın uzun süredir beklediği hızlı tren projesinde çalışmalar yeni bir aşamaya taşınıyor. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında özellikle Osmaneli-Bursa kesiminde yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, test sürüşleri için de hazırlıklar başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın yakında test sürecine alınacağını açıkladı. Vatandaşlar ise ''Bursa hızlı tren ne zaman açılacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. İşte, Bursa YHT durak listesi ve güzergahı...

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Bursa'nın hızlı tren ağına doğrudan bağlanmasını sağlayacak proje tamamlandığında kentten Ankara ve İstanbul'a ulaşım süresinin önemli ölçüde kısalması bekleniyor. Peki, Bursa hızlı tren ne zaman açılacak?

Bursa hızlı tren ne zaman açılacak? Bursa YHT durak listesi ve güzergahı
Başlık ResmiBursa hızlı tren ne zaman açılacak? Bursa YHT durak listesi ve güzergahı

BURSA HIZLI TREN NE ZAMAN AÇILACAK?

Bursa hızlı tren projesinde kesin açılış günü henüz resmi makamlarca açıklanmadı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi ve yakında test sürüşlerine başlanacak.

Bursa hızlı tren ne zaman açılacak? Bursa YHT durak listesi ve güzergahı
Başlık ResmiBursa hızlı tren ne zaman açılacak? Bursa YHT durak listesi ve güzergahı

Testlerin tamamlanmasının ardından hattın işletmeye alınması planlanıyor. Projenin ilk etabının 2026 yılı içerisinde vatandaşların kullanımına açılması bekleniyor. Karacabey ve Bandırma yönündeki devam etaplarının ise 2028 yılına kadar kademeli olarak tamamlanması hedefleniyor.

Bursa hızlı tren ne zaman açılacak? Bursa YHT durak listesi ve güzergahı
Başlık ResmiBursa hızlı tren ne zaman açılacak? Bursa YHT durak listesi ve güzergahı

BURSA-ANKARA VE BURSA-İSTANBUL KAÇ SAAT OLACAK?

Projenin tamamlanmasıyla Bursa'nın Ankara ve İstanbul'a hızlı tren bağlantısının önemli ölçüde hızlanması bekleniyor. Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 3,2 milyon kişinin yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacağı belirtildi.

Bursa hızlı tren ne zaman açılacak? Bursa YHT durak listesi ve güzergahı
Başlık ResmiBursa hızlı tren ne zaman açılacak? Bursa YHT durak listesi ve güzergahı

BURSA YHT DURAK LİSTESİ VE GÜZERGAHI

Bilecik: Osmaneli

Bursa: Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar (Merkez)

Devam Etapları (Gelecek Duraklar): TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Balıkesir (Bandırma/Kuşcenneti)

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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