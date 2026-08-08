Anadolu'nun kalbinden geçiyor! İki ili birbirine bağlayacak hızlı tren projesi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşecek

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’nın yüzde 53’lük kısmı tamamlandı. Ankara - Kayseri arasındaki 7 saatlik seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşecek projenin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında yılda 5,5 milyon yolcu taşıyacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçirmiş olacağız” dedi.

Kayseri’de Düver Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı İnceleme Programı’nda önemli açıklamalar yaptı.

Uraloğlu Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Projesi ile Ankara - Kayseri arasındaki 7 saatlik seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirtti. Proje tamamlandığında yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıyacak. İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanı sağlanacak.

Projenin büyük bir kısmının tamamlandığını belirten Uraloğlu yüzde 53’lük bir seviyede olunduğunu, projenin 2028 yılının ikinci yarısına kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İki ili birbirine bağlayacak hızlı tren projesi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşecek

Uraloğlu şunları söyledi:

Bursa, Yenişehir Osmaneli, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Delice, Çorum gibi birçok kritik hattımızın inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah 2028’e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11’den 20’ye yükselteceğiz.

İki ili birbirine bağlayacak hızlı tren projesi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşecek

“BEŞ İSTASYONUMUZ VAR”

Yerköy -Kayseri yüksek hızlı tren hattımız saatte 250 kilometre hız yapabilen, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı. Hattımız üzerinde Yerköy, Şefaatli, Yenifaklı, Himmet Dede ve Kayseri olmak üzere beş istasyonumuz bulunmaktadır.

“1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK”

Yerköy yüksek hızlı tren garından Kayseri'ye uzanan bu hat tamamlandığında Ankara -Sivas yüksek hızlı tren hattı ile birbirine entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren hattı konforu ile yüksek hızlı tren hattı ile buluşmuş olacak. Projemiz işletmeye açılmasıyla mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara -Kayseri arası seyahat süresini yedi saatten bir saat kırk beş dakikaya inşallah düşüreceğiz. Yine İstanbul'a beş saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanıyla ulaşmış olacağız. Kayseri'de ailesiyle yaşayan Ankara'da okuyan bir öğrenci kardeşimiz artık cuma akşamı dersten çıktığı gibi trene binip 1 saat 45 dakika sonra ailesiyle beraber sofrasında yemeğini yiyebilecek durumda olacak.

İki ili birbirine bağlayacak hızlı tren projesi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşecek

5.5 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçirmiş olacağız. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda beş buçuk milyon yolcu ve üç milyon ton yük taşıma imkanına sahip olacağız.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kayseri Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIKayseri

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