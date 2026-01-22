Ankara - Kayseri arası mevcut yolu 7 saatten 2 saate düşürmesi planlanan Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesinde yapım devam ederken, projeye ilişkin tarih geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün “Genel seçim öncesinde treni yürüteceğiz” dedi.

Ankara - Kayseri arası 7 saat süren yolculuğu 2 saate, İstanbul-Kayseri arası mesafeyi ise 5 saat 15 dakikaya düşürmesi planlanan Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesinde geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Eyigün "Genel seçim öncesinde treni yürüteceğiz" dedi.

İki il arasındaki 9 saatlik yol 2 saate düşecek projede tarih belli oldu

“SEÇİM ÖNCESİNDE YÜRÜTECEĞİZ “

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi Oymaağaç Şantiyesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün proje hakkında bilgilendirme yaptı.

Eyigün, "Bu güzel iş birliğinin sadece ürünü, eseri kaldı. Bu treni yürütmek kaldı. İnşallah genel seçim öncesinde treni yürüteceğiz diyoruz" dedi.

“LAZIM OLAN NEYSE ONU YAPACAĞIZ”

Eyigün "Kayseri için en iyi revizyonları yapmışız, tünelleri değiştirmişiz, viyadükleri değiştirmişiz. Kayseri merkezine hızlı tren gelmesi için gerekeni yapmışız. Lazım olan neyse onu yapacağız. Bir kazma vuruyoruz, bir ray döşüyoruz, yüz yıl kalıyor” diye konuştu.

Yerköy - Kayseri YHT Projesi ile 250 km/saat hızla, 142 km’lik çift hat uzunluğunda, elektrikli ve sinyalli karma (Yük-Yolcu) işletmecilik yapılması hedefleniyor.

7 SAATLİK YOK 2 SAATE DÜŞECEK

YHT hattının devreye girmesiyle Yerköy-Kayseri mevcut konvansiyonel demiryolu ile 3 buçuk saatte sağlanan ulaşım 1 saatin altına, Ankara - Kayseri arası mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan ulaşım süresi 2 saate ve İstanbul-Kayseri arası ise 5 saat 15 dakikaya düşmesi planlanıyor.

11 MİLYON YOLCU HEDEFİ

Bu YHT hattı ile birlikte Ankara, Kırıkkale, Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı ve Kayseri istasyonları arasında bir yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşınması hedefleniyor.

URALOĞLU 2028 DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, da daha önce yaptığı açıklamada Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'na ilişkin, "Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz." demişti.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında, 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demir yolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üstgeçit ile 92 altgeçit de inşa edileceğini aktarmıştı.

