Samsun’da yarın temeli atılacak olan Batı Çevre Yolu ile 40 dakikada geçilen mevcut yolun süresi 10 dakikaya inecek. 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli yapılacak olan yol hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul’a yüksek standartlı bağlantı sağlanacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı’nın açılışı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Bakan Uraloğlu, Samsun'da temeli atılacak Batı Çevre Yolu'nun hayata geçirilmesi ile 40 dakikalık yolun 10 dakikaya ineceğini duyurdu.

Yarın açılış sonrasında aynı zamanda Samsun Batı Çevre Yolu’nun da temelini atacak olan Bakan Uraloğlu, yolun 16,3 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi.

İki bölgeyi birbirine bağlayacak yeni yol! 40 dakikalık mesafe 10 dakikaya düşecek

6 ŞERİTLİ YENİ YOL

Samsun Batı Çevre Yolu’nu, Samsun’un şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu “Projemizi, 16,3 kilometre uzunluğunda, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Yol kapsamında toplam bin 757 metre uzunluğunda 2 adet çift tüplü tünel, 3 adet viyadük, 6 adet köprülü kavşak yer alacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Samsun Batı Çevre Yolu’nun Batı Karadeniz, Marmara ve İstanbul’a yüksek standartlı bağlantı sağlayacağını belirtti.

İki bölgeyi birbirine bağlayacak yeni yol! 40 dakikalık mesafe 10 dakikaya düşecek

40 DAKİKADAN 10 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yeni yolun bölgesel ticarete ve turizme katkı sunacağını işaret eden Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

Batı Çevre Yolu’nun hayata geçirilmesiyle; 29,6 kilometre kat edilerek 40 dakikada geçilen mevcut yol yerine 16,3 kilometrelik çevre yolu ile 10 dakikada geçilen yeni bir güzergâh teşkil edilecek. Böylece zamandan 1 milyar 815 milyon lira, akaryakıttan 342 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 157 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 20 bin 472 ton azalacak.

İki bölgeyi birbirine bağlayacak yeni yol! 40 dakikalık mesafe 10 dakikaya düşecek

YARIN HİZMETE AÇILACAK

Bakan Uraloğlu, yarın açılışı gerçekleşecek olan Yeşilkent Farklı Seviyeli Kavşağı ile ilgili de açıklamalar yaptı.

“Yeşilkent Kavşağı, aynı zamanda Samsun’un merkez ilçeleri Atakum ve İlkadım arasında geçiş noktasında bulunması bakımından her gün ortalama 50 bine yaklaşan araç trafiğine hizmet veriyor” diye belirten Bakan Uraloğlu “Bitümlü sıcak karışım kaplamalı proje bünyesinde toplam 172 metre uzunluğunda 2 adet altgeçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 adet ilave köprü, 29 metrelik 1 adet üstgeçit köprüsü inşa ettik. Projemiz ile zamandan 600 milyon lira, akaryakıttan 45 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 2 bin 700 ton azaltılacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Haberle İlgili Daha Fazlası