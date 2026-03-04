Türk Telekom, 1 Nisan itibarıyla başlayacak 5G dönemine güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

ÖNDER ÇELİK / BARSELONA - fiber ağını ocak ayı sonu itibarıyla 539 bin kilometreye ulaştıran Türk Telekom, 5G’nin temel yapı taşı olan fiber bağlantılı baz istasyonu oranını yüzde 60’a çıkardı. 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunan iştirakleri Argela ve Netsia ile geliştirdiği çözümlerle 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltan Türk Telekom, iş ortaklarıyla geliştirdiği çözümleri İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde dünya sahnesine taşıdı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin “İletişim tarihinin kilometre taşlarında imzası bulunan Türk Telekom olarak, 1 Nisan itibarıyla başlayacak olan 5G dönemine güçlü fiber altyapımız ve 185 yılı aşan derin birikimimizle öncü olarak giriyoruz. Yıllardır yatırımlarımızı ve AR-GE çalışmalarımızı 5G ile uyumlu şekilde gerçekleştirdik. 5G frekans ihalesinde mobil stratejimizle uyumlu sonuçlar elde ederek abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör olduk. Türkiye’yi saran fiber ağımız ve fiberle bağlı baz istasyonlarımızla 5G’yi 81 ilin her köşesinde herkes için erişilebilir kılacağız. 5G ile yalnızca bağlantı hızını değil, ülkemizin dijital dönüşüm hızını da artıracağız” dedi. 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla mobil müşteri sayısında pazarda ikinciliği elde ettiklerini, mobil numara taşıma pazarında lider konumda olduklarını belirten Şahin, 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 30,8 milyon mobil aboneye ulaştıklarını belirtti. Nisan 2026’dan itibaren Türkiye’nin her noktasında en kapsayıcı mobil deneyimi sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: Yeni nesil teknolojilerde millî çözümlere odaklanıyor, 5G’ye en hazır operatör olarak millî ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar yapıyoruz. Millî iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümleri dünyayla buluşturarak, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna katkı sunuyoruz.

TÜRK TELEKOM’DAN 6G İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Türk Telekom ve ULAK Haberleşme, 5G’nin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve geleceğin teknolojisi 6G’ye yönelik ortak AR-GE çalışmaları yürütülmesi maksadıyla iş birliklerini genişletti. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ve ULAK Genel Müdürü Sami Duman’ın katılımıyla düzenlenen imza töreni, İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirildi. Şahin, mobilde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör olarak ULAK Haberleşme ile iş birliğini geliştirdiklerini, ayrıca yenilikçi teknolojiler üretme ve 6G’nin küresel ölçekte öncülüğünü yapmak adına ULAK ile AR-GE çalışmaları da yapacaklarını ifade etti. ULAK Genel Müdürü Sami Duman da “6G’ye yönelik çalışmalarımızı da bugünden planlayarak, geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

