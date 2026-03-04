Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kaporta ve boya ustalığı yapan 54 yaşındaki Ziya Gürkan, hurda durumdaki klasik otomobilleri restore ediyor. Klasik otomobiller üzerine uzmanlaşan Gürkan, 2002’de İstanbul’un Kadıköy ilçesinde kendi atölyesini açtı.

Aralık 2024’te zanaatını Bilecik’in Osmaneli ilçesinde devam ettirmeye karar veren Gürkan, faaliyetlerini oğlu Enes Gürkan’ın da yardımıyla sürdürüyor.

Hurda klasikleri yeni hâle getiriyor

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden, zaman zaman da İngiltere ve KKTC’den getirilen hurda durumdaki klasik otomobiller üzerinde çalışan Gürkan, iş yoğunluğu sebebiyle yılda en fazla 3 sipariş kabul edebiliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası