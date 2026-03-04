TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların enerji güvenliği ve göç riski doğurabileceğini belirterek, “İncirlik Üssü’nün kontrolü tamamen Türkiye’dedir, oranın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir” dedi.

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulûsi Akar, Kayseri’de düzenlenen “Güçlü Türkiye, Güçlü Gençlik” konferansında İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Akar, şunları kaydetti:

İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalardan dolayı türlü şekilde sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunun için her türlü tedbiri almak zorundayız. Bunun sonunda enerji güvenliği anlamında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Göç dalgaları yaşanabilir. Herhangi bir şekilde İran tarafından ‘Amerikan üssü’ denilerek İncirli Üssüne bir saldırı olabilir. Ancak bu yanlış biliniyor. İncirlik Üssü’nün a’dan z’ye, kapısından penceresine, tavanından bacasına kadar her şey Türkiye’nin kontrolünde, TSK’nın kontrolündedir. Orada sadece Amerikanlar değil, ikili müttefiklerimiz, Katar, Suudi Arabistan, Amerika, Almanya, İspanya gibi müttefikimiz kim varsa hepsi misafir. Oranın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir.

