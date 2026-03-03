Türkiye Gazetesi
UEFA'dan Liverpool maçı öncesi Galatasaray'a şok ceza!
UEFA, Devler Ligi son 16 turu ikinci maçında İngiliz devi Liverpool'a konuk olacak Galatasaray'a, deplasmanda seyircisiz oynama ve para cezası verdi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Liverpool’a konuk olacak Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber geldi.
DEPLASMAN SEYİRCİ YASAĞI
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşındaki Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı kulübe deplasmanda seyircisiz oynama ve 40 bin avro para cezası verdi.
Sarı kırmızılı yönetim, cezanın belli olmasının ardından harekete geçerek karara itiraz edecek.
CEZA RÖVANŞTA ÇEKİLECEK
Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmenin ilk maçı, 10 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Sarı kırmızılılar, UEFA'nın verdiği seyircisiz oynama cezasını ise 18 Mart Çarşamba günü Liverpool'da oynanacak maçta çekecek.
