Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i geriden gelerek 4-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son haftasında Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ile Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR 4 KÖŞE

Başakşehir'de oynanan müsabakayı 4-2'lik skorla kazanan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor'un galibiyet golleri 6. dakikada Felipe Augusto, 69. dakikada Mustafa Eskihellaç, 84. dakikada Paul Onuachu ve 85. dakikada Ozan Tufan'dan geldi. Turuncu lacivertli ekibin gollerini 46. dakikada Nuno Miguel da Costa ve 66. dakikikada Ivan Brnic kaydetti.

Trabzonsporlu oyuncuların gol sevinci

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Başakşehir'de Ousseynou Ba, 79. dakikada Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

FIRTINA BİR ÜST TURDA

Bu sonuçla Türkiye Kupası A Grubu'nda puanını 9'a çıkaran bordo mavililer, Galatasaray'ın ardından ikinci olarak bir üst tura yükseldi. Grupta 6 puanda kalan Başakşehir ise turnuvaya veda etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

6. dakikada hücum yönünün sağından Muçi'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte, altıpas içinde Augusto'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1

43. dakikada Augusto'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Umut Nayir'in ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda top, kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

46. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, son olarak altıpasın sağında Da Costa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun, köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

Başakşehir - Trabzonspor

66. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ani gelişen atakta topla hareketlenen Da Costa'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Brnic'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

69. dakikada bordo-mavililer beraberliği yakaladı. Soldan topla ceza yayına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

78. dakikada Zubkov'un savunma arkasına pasına hareketlenen Ozan Tufan, ceza sahası dışında karşı karşıya pozisyonda Ba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem, Ba'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

83. dakikada konuk ekip öne geçti. Rakip yarı sahanın ortasından aldığı topla hareketlenen Onuachu, ceza sahası içinde rakibinden sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3

84. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Kalecinin uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Ozan Tufan'a çarparak ağlara gitti: 2-4

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

