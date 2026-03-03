İran’da Uzmanlar Meclisi, yeni ülke liderini belirlemek için güvenlik gerekçesiyle gıyaben toplandı. Seçimlerin kısa süre içinde tamamlanması ve yeni liderin açıklanması bekleniyor.

İran’da ülkenin yeni liderini belirlemek üzere Uzmanlar Meclisi’nin toplandığı bildirildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre; toplantılar güvenlik endişeleri nedeniyle yüz yüze değil, gıyaben gerçekleştiriliyor.

SÜREÇ HIZLANDIRILDI

Haberde, temsilcilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla farklı bir oylama yöntemi uygulandığı ve sürecin hızlandırıldığı aktarıldı. Bazı meclis üyelerinin, yeni liderin “çok hızlı bir şekilde” belirleneceğini ifade ettiği belirtildi.

Seçim sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanması ve yeni liderin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası