Öğretmen Fatma Nur Özçelik'e yürek sızlatan veda: Yüzlerce öğrenci gözyaşlarına boğuldu
Çekmeköy’de ders saatinde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Özçelik için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Yüzlerce öğrenci ve meslektaşı Fatma öğretmen için “Okulda ölmek istemiyoruz" sloganları attı.
- Öğretmen Fatma Nur Özçelik, Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
- Okulda düzenlenen uğurlama töreninde "Okulda ölmek istemiyoruz" sloganları atıldı.
- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, öğretmenlere yönelik suçların cezasını artıracak ve disiplin cezalarını ağırlaştıracak kanun teklifinin TBMM'de olduğunu açıkladı.
- Olayda bir öğrenci ve bir öğretmen daha bıçakla yaralandı.
- Fatma Nur Özçelik'in cenazesi memleketi Konya'da defnedilecek.
Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi F.S.B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Özçelik, okulda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
“OKULDA ÖLMEK İSTEMİYORUZ"
Yüzlerce öğrenci, öğretmen ve sevenleri Fatma Nur öğretmene gözyaşları içinde veda etti. Fatma Nur öğretmenin tabutuna sarılan yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, çok sayıda kişi "Okulda ölmek istemiyoruz" sloganıyla seslendi.
“KANUN TEKLİFİMİZ TBMM'DE”
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, yaşanan acı olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kast edecek şeylere yönelik suçların cezasının artırılması için kanun teklifimiz TBMM'de. Aynı şekilde okullarımızdaki disiplin cezaları da ağırlaştırılacak” mesajını verdi.
“KANUNİ TEDBİRLER ALINIYOR”
Tüm yaptırımların uygulanacağının altını çizen Yılmaz şunları söyledi:
Topluma ve insanlığa faydalı olmak için, ilimle buna ışık olmak için ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Elbette kanuni tedbirler alınıyor ve bunlarla ilgili çalışmalar her zaman Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülüyor. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.
KONYA’DA DEFNEDİLECEK
Fatma Nur öğretmenin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'ya götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Çekmeköy'de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Özçelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.'yı (15) bıçakla yaraladı. Lise öğrencisi gözaltına alınırken, Fatma Nur Özçelik hayatını kaybetti. S.K. adlı öğrenci ve öğretmen Z.A.’nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.