İstanbul'da bir lisede öğrenci, yanında getirdiği bıçakla 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Saldırgan gözaltına alınırken Valilik'ten de açıklama geldi.

Bu sabah İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir lisede korkunç bir olay yaşandı. Okulda öğrenim gören öğrencilerden biri, bıçakla 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakladı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden de bir açıklama geldi.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 02.03.2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Çekmeköy İlçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırı olayında F.S.B. isimli öğrenci, yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaralamıştır. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve Emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B., gözaltına alınmıştır.

İstanbulda lisede dehşet: 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakladı

1 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Olayda yaralanan 3 kişiden 1’inin durumu ciddiyetini korurken diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

