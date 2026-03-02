Gaziantep'te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan'ı silahla öldüren iki kardeş, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Savunma yapan sanık Osman K., şunları söyledi:

Hasan Kaplan'ı tanıyorum. Aramızda daha önceden uyuşturucu meselesi yüzünden husumet vardı. Mahallede beni darp etmişlerdi, bununla ilgili şikayetçi olmuştum. O gün abim Ali ile birlikte konuşmak için kahvehaneye gittik. Orada çıkan kavgada Hasan, abimi bıçakla yaraladı. Bu olaydan sonra da mahallede bizimle dalga geçmeye devam etti. Olay günü abimin kullandığı motosikletle Hasan'ın oturduğu kahvehaneye gittik. Motosikleti biraz geriye park ettik. Ben indim, karşısına geçip küfür ettim. Yanımda daha önceden hazırladığım ruhsatsız tabancam vardı. Silahı çıkarıp 14-15 el ateş ettim. Sonra sağa sola da ateş ederek motosiklete bindim ve olay yerinden uzaklaştık. Abim Ali'nin olayla bir ilgisi yoktur.