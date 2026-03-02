Hasan Kaplan cinayet davasında korkunç savunma: 15 el ateş ettim, motosiklete bindim
Gaziantep’te 25 yaşındaki Hasan Kaplan'ın ölümüne ilişkin davada şüphelinin ifadesi kan dondurdu. Sanık Osman K. “Yanımda daha önceden hazırladığım ruhsatsız tabancam vardı. Silahı çıkarıp 14-15 el ateş ettim. Sonra motosiklete bindim” dedi.
- Gaziantep'te 25 yaşındaki Hasan Kaplan, kıraathane önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.
- Cinayetle ilgili olarak kardeşler Osman K. ve Ali K. hakim karşısına çıktı.
- Sanıklardan Osman K., Hasan Kaplan'a 15 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti.
- Diğer sanık Ali K. ise motosikleti kullandığını ancak silah kullanmadığını savundu.
- Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Gaziantep'te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan'ı silahla öldüren iki kardeş, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
“SİLAHI ÇIKARIP 15 EL ATEŞ ETTİM"
Savunma yapan sanık Osman K., şunları söyledi:
Hasan Kaplan'ı tanıyorum. Aramızda daha önceden uyuşturucu meselesi yüzünden husumet vardı. Mahallede beni darp etmişlerdi, bununla ilgili şikayetçi olmuştum. O gün abim Ali ile birlikte konuşmak için kahvehaneye gittik. Orada çıkan kavgada Hasan, abimi bıçakla yaraladı. Bu olaydan sonra da mahallede bizimle dalga geçmeye devam etti. Olay günü abimin kullandığı motosikletle Hasan'ın oturduğu kahvehaneye gittik. Motosikleti biraz geriye park ettik. Ben indim, karşısına geçip küfür ettim. Yanımda daha önceden hazırladığım ruhsatsız tabancam vardı. Silahı çıkarıp 14-15 el ateş ettim. Sonra sağa sola da ateş ederek motosiklete bindim ve olay yerinden uzaklaştık. Abim Ali'nin olayla bir ilgisi yoktur.
Sanıklardan Ali K., ise olayla bir ilgisi olmadığını belirterek “Kardeşim Osman benden kendisini kahvehaneye bırakmamı istedi. Birlikte motosikletle gittik. Ben kahvehaneye yakın bir yerde park edip bekledim. Bir süre sonra silah sesleri duydum. Osman yanıma geldi, birlikte aynı motosikletle olay yerinden ayrıldık. Silahı evlerine bıraktı. Ben silah kullanmadım” dedi.
Mahkeme şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda ağır