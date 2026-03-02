Anadolu Ajansı • Ağrı
Ağrı'da kamyon ile tırdan 165 düzensiz göçmen çıktı!
Ağrı'da kamyondaki gizli bölme ile brandayla örtülen tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik 11-28 Şubat'ta il genelinde çalışma yürütüldü.
165 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Kontrol noktasında durdurulan kamyondaki gizli bölme ile brandayla örtülen tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
