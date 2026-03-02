Ağrı'da kamyondaki gizli bölme ile brandayla örtülen tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik 11-28 Şubat'ta il genelinde çalışma yürütüldü.

165 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Kontrol noktasında durdurulan kamyondaki gizli bölme ile brandayla örtülen tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ağrı'da kamyon ile tırdan 165 düzensiz göçmen çıktı!

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

