Trabzonspor'un Başakşehir maçı kadrosu açıklandı: Fatih Tekke'den Andre Onana sürprizi
Trabzonspor, RAMS Başakşehir ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçının 21 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerde sakat oyuncuların yanı sıra kaleci Andre Onana da kadroda yer almadı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son haftasında 3 Mart Salı günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takımın 21 kişilik kamp kadrosu açıklandı.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Chibuike Nwaiwu, Edin Visca ve Tim Jabol-Folcarelli'nin yanı sıra kaleci Andre Onana da kadroya alınmadı.
