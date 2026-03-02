Kısıtlı kadroyla Trabzonspor’u yarışta tutmasını bildi. İlk göreve geldiğinde deplasman galibiyeti bile olmayan bordo mavililer şu anda potada ve Fatih Hoca ile 2 puan ortalaması yakalamış durumda.

Trabzonspor ligde üçüncü sırada olsa da nereden nereye geldiğini Fatih Tekke ile çok net gösterdi. Geçen sezon Süper Lig'in 27. haftasında 11. sıradayken teknik direktörlük görevine getirilen Tekke kötü günleri geride bıraktı. Bu sezon 24. hafta sonunda 51 puanla son yılların en iyi dönemini yaşayan Karadeniz ekibi, genç teknik adam yönetiminde çıktığı 35 lig maçında 20 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 2 puan ortalaması elde etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Trabzonspor'dan taraftarlara bilet jesti

KUPADA FİNAL DE GÖRDÜ

Geçen sezon elde ettiği 51 puanı bu sezon şimdiden kazanan Karadeniz ekibi 2023 yılının mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 teknik direktör içinde en yüksek puan ortalamasını elde ettiği günleri gördü. Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1.80), Şenol Güneş (1.30), Nenad Bjelica (1.50), Orhan Ak (1.50) ve İhsan Derelioğlu (0.66) puan ortalaması elde etmişti. Ki Fırtına, Tekke yönetiminde kupada final de oynadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası