Av tüfeği ile yaralanan çocuk hastanede can verdi! 2 arkadaşı gözaltında
Aydın'da esrarengiz olay! Sözde boş olduklarını düşündükleri tüfekle oynayan 3 arkadaştan 15 yaşındaki Serhat Budak vurularak can verdi. Çocuklar ilk ifadesinde olayın Budak'ın oynadığı esnada gerçekleştiğini söyledi. Vefat eden çocuğun vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlar olduğu ve 2 arkadaşının da gözaltına alındığı öğrenildi.
Söke'de, 15 yaşındaki Serhat Budak, boş olduğunu düşündükleri av tüfeğiyle oynayan arkadaşlarıyla birlikteyken tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
- 15 yaşındaki Serhat Budak, Söke'de av tüfeğiyle yaralanarak yaşamını yitirdi.
- Olay, Budak ve iki arkadaşının boş sandıkları av tüfeğiyle oynadığı sırada meydana geldi.
- Tüfeğin ateş almasıyla saçmalar Serhat Budak'ın vücuduna isabet etti.
- Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olayla ilgili Budak'ın iki arkadaşı gözaltına alındı.
Olay Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine, 15 yaşındaki Serhat Budak'ın av tüfeğiyle yaralandığına dair ihbar yapıldı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOCUK HASTANEDE CAN VERDİ
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Suça sürüklenen çocuklarda vahim tablo: Gençliğim eyvah!
ARKADAŞLARI GÖZALTINDA
Jandarma ekipleri olayla ilgili Budak'ın arkadaşları K.Ç. (17) ve H.Ü'yü (18) gözaltına aldı.
Üç arkadaşın, boş olduğunu düşündükleri av tüfeği ile oynadıkları sırada tüfeğin ateş aldığı ve saçmaların Budak'ın vücudunun farklı yerlerine isabet ettiği öğrenildi.