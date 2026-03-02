Aydın'da esrarengiz olay! Sözde boş olduklarını düşündükleri tüfekle oynayan 3 arkadaştan 15 yaşındaki Serhat Budak vurularak can verdi. Çocuklar ilk ifadesinde olayın Budak'ın oynadığı esnada gerçekleştiğini söyledi. Vefat eden çocuğun vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlar olduğu ve 2 arkadaşının da gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine, 15 yaşındaki Serhat Budak'ın av tüfeğiyle yaralandığına dair ihbar yapıldı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUK HASTANEDE CAN VERDİ

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARI GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri olayla ilgili Budak'ın arkadaşları K.Ç. (17) ve H.Ü'yü (18) gözaltına aldı.

Üç arkadaşın, boş olduğunu düşündükleri av tüfeği ile oynadıkları sırada tüfeğin ateş aldığı ve saçmaların Budak'ın vücudunun farklı yerlerine isabet ettiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası