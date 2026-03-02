Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operatörlerin 5G’nin kullanıma alınması için çalışmalarına devam ettiğini belirterek “2 Ocak’ta işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yetki belgelerini verdik. 1 Nisan itibarıyla ülke genelinde 81 il merkezimizde 5G’yi vatandaşların hizmetine sunacağız” dedi.

Saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak 5G teknolojisine geçiş için 1 ay gibi kısa bir sürenin kaldığını belirten Uraloğlu “Türkiye’de 5G’li hayat bir ay sonra başlayacak. 5G hizmetlerini 2 yıl içinde de Türkiye’nin her noktasında vatandaşımıza ulaşır hâle getireceğiz” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, 5G’ye geçişte yerli ve millî teknolojilere öncelik verdiklerini belirterek, bu alanda özellikle altyapıda dışa bağımlılığı azaltmayı ve yerli ürünlerle ilerlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

5G’nin sağlayacağı faydalara değinen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: Hız ve performans artacak. Mobil internet hızları ve veri aktarımı mevcut 4,5G’ye göre çok daha yüksek olacak. 5G ile gecikme süresi ciddi şekilde düşecek. Bu da uzaktan ameliyatlarda, otonom araçlarda, gerçek zamanlı uygulamalarda ve sanal gerçeklik gibi alanlarda avantaj sağlayacak. Aynı anda çok daha fazla cihaz bağlantısı desteklenecek. 5G sektörel dönüşümü de getirecek. Bu kapsamda sağlık, eğitim, lojistik ve üretim gibi alanlarda 5G’nin etkisi büyük olacak.



