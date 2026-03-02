Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nda “2026 Başvuru Dönemi” bugün başlıyor.

Başvurular 15 Mayıs 2026’ya kadar sürecek. Programla bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesinin artırılması, ithal girdilerin yerli imkânlarla üretilmesi ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Program kapsamında il bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanları desteklenecek, katma değerli üretim ve nitelikli istihdam artırılacak, yerel kalkınma vizyonu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçirilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Teşvik programına gerçek ve tüzel kişiler programa başvurabilecek. Başka bir destek programı ile teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için başvuru yapılamayacak. Bir yatırımcı, tek başına veya ortak olarak en fazla 5 başvuru yapabilecek. 81 ilde toplam 324 yatırımın destekleneceği programda; entegre et ve süt hayvancılığı, 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisleri, jeotermal kaynaklı su ürünleri yetiştiriciliği, yaşlı bakım merkezleri, tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değerli üretim, mobilya, meyve-sebze işleme ve paketleme ile entegre sera yatırımları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

SUNULAN DESTEKLER

Program kapsamında yatırımcılara vergi indirimi, sigorta primi desteği, faiz veya kâr payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanacak. Her bir yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırım tutarının yüzde 50’sine kadar vergi indirimi uygulanabilecek.



