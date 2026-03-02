Kocaeli’de mutfakta boğazı kesilmiş halde bulunan Gül Dağ’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, komşuları konuştu. Komşusu “Kolay kolay kimseye kapı açmazdı” derken, başka bir komşusu ise “İftar zamanında bir şüphelinin zile bastığını duyduk” dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 27 Şubat'ta korkunç bir olay yaşandı. Yaşlı yatalak annesine bakan 63 yaşındaki Gül Dağ, mutfakta yemek hazırladığı sırada yere yığıldı. Dağ'ın annesi bağırarak yardım istedi, komşuların ihbarı sonrasında eve sağlık ekipleri geldi. Dağ'ı kanlar içinde bulunan Gül Dağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Boğazı kesilmiş halde bulunan Gül Dağ’ın komşuları konuştu: Kimseye kapı açmazdı

BOĞAZI KESİLMİŞ

Boğazında kesik olduğu belirlenen kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Yapılan otopsi sonucunda olayın cinayet olabileceği değerlendirilirken, dosya Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devredildi.

Polis ekiplerince mühürlenen evde, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı ve nöbetçi savcı nezaretinde detaylı inceleme yaptı. Şüpheli yada şüphelilerin kimliklerinin tespiti için polis, güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleme altına aldı.

“KİMSEYE KOLAY KAPI AÇMAZDI”

Hayatını kaybeden kadının arkadaşı Zehra Karaca, şunları söyledi:

Eşi bildiğim kadarıyla pandemi döneminde öldü. Gül'ün ilk eşinden zihinsel engelli bir çocuğu varmış ancak yanında yaşamıyor. Bir sene olmadan daha yeni Gül annesini bakmak için yanına getirdi. Nasıl vefat ettiğini bilmiyorum ancak boğazının kesildiğini biliyorum. Çok iyi biriydi. Kendi halindeydi, kimseye kolay kolay kapı açmazdı, sosyal biri değildi.

“BİR ŞÜPHELİNİN ZİLE BASTIĞINI DUYDUK”

Öte yandan Gül Dağ’ın komşuları da konuştu. Komşu Kenan Çekiç "İftar zamanında bir şüphelinin zile bastığını ve kadına darbelerle vurduğunu komşulardan duyduk. Kadının da eşinin de ikinci evlilikleri. Eşinin çocukları vardı ancak kadının var mıydı bilmiyorum. Gül Hanım yaşlı annesine bakıyormuş. Mahallemizde böyle bir olay olduğu için üzgünüz. Varlıklı bir ailelerdi" dedi.

“ANNESİ YATALAK”

Bir diğer komşu ise "Gül'ün ikinci evliliği olduğunu biliyorum. Eşi hastaydı, bir sene kadar önce vefat etti. Yakın zamanda da annesini yanına aldı. Annesinin yatalak olduğunu biliyorum. Dostu, düşmanı var mıydı bilmiyorum" diye konuştu.

