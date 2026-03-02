Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) taşra teşkilatında görev yapan personeller için görevde yükselme sınavı gerçekleştirilmişti. Şubat ayında yapılan sınavın sonuçları mart ayında ilan edilecek. Peki, MEB Görevde Yükselme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB taşra teşkilatı şube müdürlüğü için 450 kadroya yönelik görevde yükselme yazılı sınavı 07 Şubat 2026 Cumartesi günü yapıldı. Kariyer yolculuğunda önemli bir adım olan bu sınavda adaylara; 60 soru, 75 dakika süre verildi. Sorular, adayların mevzuat bilgisi, genel kültür ve mesleki yeterliliklerini ölçmeye yönelik olarak hazırlandı.Yayımlanan takvime göre, sınav sonuçları yaklaşık 1 ay sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

MEB Görevde Yükselme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şube müdürü kadrosu için görevde yükselme yoluyla yapılacak atama kapsamında düzenlenen yazılı sınavın sonuçları 4 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını odsgm.meb.gov.tr veya meb.gov.tr adreslerinden öğrenebilecek.





Haberle İlgili Daha Fazlası