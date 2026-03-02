ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney’in hastanede yoğun bakımda tedavi gören eşinin de öldüğü bildirildi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney’in saldırılar sonucu ağır yaralanarak komaya giren eşi Mansure Hüceste Bakırzade hayatını kaybetti.

Mansure Hüceste Bakırzade

SALDIRIDA YARALANMIŞTI

ABD-İsrail saldırılarında ölen İran Dini Lideri Ali Hamaney’in, ABD ve İsrail’in saldırısında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan eşi Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti. İran basınında yer alan haberde, "Dini Lider’in muhterem eşi, bir süredir komada bulunduğu hastanede hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Dini Lider Hamaney, cumartesi günü başkent Tahran’daki ofisine yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıda, Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelininin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

