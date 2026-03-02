Anadolu Ajansı
Hamaney'in eşi Mansure Hüceste Bakırzade hayatını kaybetti
ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney’in hastanede yoğun bakımda tedavi gören eşinin de öldüğü bildirildi.
İran Dini Lideri Ali Hamaney'in, ABD-İsrail saldırılarında yaralanarak komaya giren eşi Mansure Hüceste Bakırzade hayatını kaybetti.
- Mansure Hüceste Bakırzade ABD-İsrail saldırılarında yaralanmıştı.
- Bir süredir komada bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.
- Dini Lider Hamaney de cumartesi günü Tahran'daki ofisine yönelik saldırıda hayatını kaybetmişti.
- Söz konusu saldırıda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini de yaşamını yitirmişti.
İran Dini Lideri Ali Hamaney’in saldırılar sonucu ağır yaralanarak komaya giren eşi Mansure Hüceste Bakırzade hayatını kaybetti.
SALDIRIDA YARALANMIŞTI
ABD-İsrail saldırılarında ölen İran Dini Lideri Ali Hamaney’in, ABD ve İsrail’in saldırısında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan eşi Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti. İran basınında yer alan haberde, "Dini Lider’in muhterem eşi, bir süredir komada bulunduğu hastanede hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.
Dini Lider Hamaney, cumartesi günü başkent Tahran’daki ofisine yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıda, Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelininin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
