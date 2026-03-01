Son dakika... İran’ın misilleme açıklamasına ABD Başkanı Donald Trump’tan sert cevap geldi. Trump, İran’ın “bugün daha önce hiç vurulmadıkları kadar sert bir şekilde saldıracakları” yönündeki sözlerine karşılık, “Bunu yapmamalılar. Eğer yaparlarsa biz de onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz.” ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu.

GENİŞ ÇAPLI SALDIRI BAŞLATILACAK

İran Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı açıklamada "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 6. dalgası kapsamında Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatıldığı belirtildi. Saldırılarda, bölgedeki ABD'ye ait 27 nokta ile "Tel Nof Hava Üssü, Tel Aviv'deki İsrail ordusunun genelkurmay karargahı ve büyük savunma sanayi kompleksinin hedef alınan yerler arasında olduğu" aktarıldı. Bu duyurunun hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan sert açıklama geldi.

Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"İran az önce bugün çok sert vuracaklarını, bugüne kadar hiç vurmadıkları kadar sert vuracaklarını söyledi. Bunu yapmamalılar çünkü eğer yaparlarsa, biz de onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vuracağız."

Haberle İlgili Daha Fazlası