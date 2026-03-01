İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğine yönelik açıklamalar sonrası “Hamaney öldü mü, Hamaney kimdir?” soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İran’dan gelen resmi duyurular, yas kararı ve ailesine ilişkin son bilgiler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Ortadoğu’da dengeleri etkileyen gelişmenin ardından Ayetullah Ali Hamaney’in hayatı, siyasi kariyeri ve İran’daki liderlik sistemindeki rolü yeniden merak konusu oldu. Ölüm haberine ilişkin yapılan açıklamalar, ülkede ilan edilen ulusal yas süreci ve yeni liderin nasıl belirleneceğine dair anayasal prosedürler arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor.

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

Hamaney kimdir, öldü mü? Hamaneyin ailesiyle ilgili de açıklama geldi

HAMANEY KİMDİR?

Ayetullah Ali Hamaney, 19 Nisan 1939’da İran’ın Meşhed kentinde doğdu. Dini eğitimini Meşhed ve Kum’da tamamlayan Hamaney, genç yaşlarda Ayetullah Humeyni’nin öncülük ettiği Şah karşıtı harekete katılarak İran İslam Devrimi sürecinde aktif rol aldı. Bu dönemde çeşitli aralıklarla gözaltına alındı ve sürgüne gönderildi.

1978'de İslam Cumhuriyeti Partisi kurucularından olan Hamaney, devrim sonrası Temmuz 1979'da İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Yardımcılığını üstlendi.

24 Kasım 1979'da İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Başkanlığına atanmasının yanı sıra aynı yıl, Tahran Cuma namazı imamlığına atandı. 1980 yılında İmam Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası'na temsilci olarak atandı. Aynı yıl, İran Meclisine Tahran milletvekili olarak seçildi.

27 Haziran 1981 tarihinde Tahran Ebuzer Camisi'nde Halkın Mücahitleri grubunun düzenlediği iddia edilen bombalı saldırısında ağır yaralandı. Ekim 1981'de yapılan seçimlerde devrimden sonra ülkenin 3'üncü Cumhurbaşkanı seçildi. 1985 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla da ikinci kez Cumhurbaşkanı oldu.

Humeyni'nin vefatından sonra Hamaney, ülke liderini seçme ve denetlemeyle görevli Uzmanlar Meclisi tarafından Haşimi Rafsancani'nin desteğiyle 1989 yılında ülkedeki en üst makam olan Lider (Rehber) olarak seçildi.

Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere tüm devlet organlarının üzerinde bir otoriteye sahip Rehber, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak iç güvenlik ve dış politika konularında da belirleyici rol oynadı.

HAMANEY'İN AİLESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

HAMANEY'DEN SONRA İRAN'I KİM YÖNETECEK?

İran Anayasası’na göre Uzmanlar Meclisi yeni lideri belirleyene kadar geçici bir konsey görev yapıyor. İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı:

""Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.

