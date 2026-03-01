Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alım sürecinde yeni aşamaya geçildi. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlanırken sınav tarihleri, giriş belgeleri ve değerlendirme sürecine ilişkin detaylar da netleşti.

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımı için sözlü sınava çağrılan adaylar, sözlü sınav yerleri ve tarihleri ile sonuçların açıklanacağı takvimi araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından paylaşılan duyuruya göre sınav süreci Ankara’da gerçekleştirilecek ve adaylar giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ EĞİTİM PERSONELİ SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımı kapsamında yapılacak sözlü sınavlar 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek. Adayların sınav günü belirtilen saatten önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Milli Eğitim Akademisi eğitim personeli sözlü sınavı ne zaman? Sözlü sınava katılacak adaylar açıklandı

SÖZLÜ SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ ODLU

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonlarınca Yönetmelik eki "Ek-2 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu"na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sınav sonuçlarının 11 Mart 2026 tarihinde ilan edileceği duyuruldu. Adaylar sonuçlara yine resmi sistemler üzerinden erişebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme ve görevlendirme sürecine ilişkin takvimin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER MEB 826 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Akademisi eğitim personeli alımı

Haberle İlgili Daha Fazlası