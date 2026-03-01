İran’a yönelik saldırıların ardından üst düzey askeri isimlere ilişkin peş peşe iddialar gündeme geldi. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh’in hayatını kaybettiğine yönelik haberler uluslararası basında geniş yer bulurken, "İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh kimdir, öldü mü" araştırılıyor.

İran ordusunun kritik kademelerinde uzun yıllar görev yapan ve son olarak Savunma Bakanlığı görevini yürüten Aziz Nasirzadeh'in akıbeti, bölgedeki son gelişmeler sonrası en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh kimdir?

İRAN SAVUNMA BAKANI AZİZ NASİRZADEH KİMDİR?

1964 doğumlu olan Aziz Nasirzadeh, askeri kariyerine F-14 savaş uçağı pilotu olarak başladı. İran-Irak Savaşı’nın son döneminde görev aldı ve savaş sonrası yıllarda İran Hava Kuvvetleri içinde farklı kademelerde önemli sorumluluklar üstlendi. Kurmay başkanlığı ve vekaleten komutanlık görevlerinin ardından 2018-2021 yılları arasında İran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptı.

Eylül 2021’de İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirilen Nasirzadeh, bu görevde ülkenin askeri planlama ve koordinasyon süreçlerinde yer aldı. Ağustos 2024 yılında ise Savunma Bakanı atandı. Nasirzadeh, görev süresi boyunca savunma politikaları, askeri altyapının korunması ve bölgesel güvenlik iş birlikleri gibi konularda aktif rol üstlendi.

AZİZ NASİRZADEH ÖLDÜ MÜ?

İran medyası, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin dün ABD-İsrail saldırılarında öldürüldüğünü bildirdi.Son gelişmelerin ardından gözler Tahran’dan yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Konuya ilişkin kesin bilginin İranlı yetkililer tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, devlet televizyona yaptığı açıklamada, bugün geçici bir liderlik konseyinin kurulacağını söyledi. Laricani, ABD ve İsrail'i İran'ı yağmalamaya ve parçalamaya çalışmakla suçlayarak, herhangi bir girişimde bulunmaları halinde ayrılıkçı grupların sert bir karşılıkla yüzleşeceği uyarısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası