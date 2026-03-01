İran ordusunun "Tarihinin en ağır taarruz operasyonu başlayacak" tehdidinin ardından ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlatıldı. İran'ın saldırılarına karşılık olarak ABD ve İsrail de İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenledi. Patlamalar sırasında İran devlet televizyonunun vurulduğu bildirildi.

İran ordusu, dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrasında "Tarihinin en ağır taarruz operasyonu başlayacak" tehdidinde bulunduktan sonra ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı. İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU VURULDU

Saldırılar Tahran’ın kuzey ve doğu kesimlerine gerçekleştirilirken, patlamalar sırasında İran devlet televizyonunun vurulduğu bildirildi. İsrail ordusu, dün İran’a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran’ın merkezindeki hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Öte yandan, İran ordusuna ait savaş uçaklarının, "Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı" bildirildi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri’nin çevik pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerini birkaç aşamalı operasyonla başarıyla bombaladılar." ifadelerine yer verildi.

Irak makamları ile ABD ordusu, İran'ın "hava saldırıları" açıklamasını doğrulamadı.

