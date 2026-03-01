İhlas Haber Ajansı • Arnavutköy
İETT otobüsü çamurlu yolda kaldı, vatandaşlar aracı itti
İstanbul Arnavutköy'de ana cadde üzerindeki çamur nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde, seyir halindeki İETT otobüsü cadde üzerinde oluşan çamur nedeniyle yokuşu çıkmakta zorlandı. Bir süre ilerleyemeyen otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar araçtan inerek otobüsü itmeye başladı.
Görüntülerde çok sayıda vatandaşın otobüsün arkasına geçerek aracı itmeye çalıştığı anlar yer aldı.
Yaşanan ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
