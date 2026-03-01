Balkanlarda baharın gelişini simgeleyen marteniçka geleneği mart ayının başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanan bilekliklerin ne zaman takıldığı, ne zaman çıkarıldığı ve taşıdığı anlamlar merak ediliyor.

Bulgaristan göçmenleri aracılığıyla Türkiye’de yaşatılan marteniçka geleneği, özellikle İzmir, Bursa, İstanbul ve Trakya’da her yıl 1 Mart’ta bileklere takılıyor. Baharın habercisi olarak kabul edilen bileklik belirli anlamlar taşıyor. Peki, Marteniçka ne zaman, nasıl takılır, ne zaman çıkarılır?

MARTENİÇKA NE ZAMAN, NASIL TAKILIR?

Marteniçka bilekliği geleneksel olarak 1 Mart’ta takılıyor. Baharın gelişini simgeleyen bu uygulamada bileklik, genellikle aile büyükleri, arkadaşlar ya da yakın çevre tarafından hediye edilir. Takılırken sağlık, bolluk, bereket ve mutluluk gibi iyi dilekler dileniyor ve dilek tutulmadan bilekliğin takılmaması gerektiğine inanılır. Kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanan bileklikler yalnızca bilekte taşınmakla sınırlı kalmazken bazı kişiler tarafından kıyafetlere veya çantalara da takılabiliyor.

MARTENİÇKA NE ZAMAN ÇIKARILIR?

Marteniçkanın çıkarılma zamanı doğayla ilişkilendirilen bir ritüele dayanıyor. Geleneksel inanışa göre bilekliği takan kişi ilk leyleği gördüğünde marteniçkayı çıkarması gerekiyor. Eğer mart ayı boyunca leylek görülmezse bileklik 31 Mart’ta çıkarılıyor.

MARTENİÇKA'DAKİ KIRMIZI VE BEYAZ İPLER NE ANLAMA GELİYOR?

Marteniçkada kullanılan beyaz renk saflık, temizlik, uzun ömür ve huzuru simgeler. Aynı zamanda yeni başlangıçların ve doğanın uyanışının bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu nedenle baharın gelişiyle birlikte beyaz ip, tazelenmeyi ve arınmayı temsil eder.

Kırmızı renk ise canlılık, enerji ve koruyucu gücü ifade eder. Ateşin rengi olarak kabul edilen kırmızı, kötü enerjilerden arınmayı ve sağlığı simgeler. Kırmızı ve beyazın birlikte kullanılması ise hayatın dengesi, sağlık ve bereket dileği anlamına gelir.

