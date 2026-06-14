Diyarbakır’da mahalle sakinlerinin yaptığı koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 60 yaşındaki Hasan Akduman, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir apartmandan gelen kötü koku sonrası komşular ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde cuma gününden beri kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Hasan Akduman’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı! 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Akduman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı! 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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