İhlas Haber Ajansı
Koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı! 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Diyarbakır’da mahalle sakinlerinin yaptığı koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 60 yaşındaki Hasan Akduman, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Özetle DinleKoku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı! 60 yaş...
Kaydet
Gündem 2 dk önce
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmandan gelen kötü koku üzerine yapılan ihbar sonrası, cuma gününden beri haber alınamayan 60 yaşındaki bir şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
- Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmandan kötü koku geldiği ihbar edildi.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde 60 yaşındaki Hasan Akduman'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
- Hasan Akduman'ın cuma gününden beri kendisinden haber alınamadığı belirtildi.
- Akduman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0:00 0:00
1x
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir apartmandan gelen kötü koku sonrası komşular ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde cuma gününden beri kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Hasan Akduman’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Akduman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR