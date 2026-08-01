Arda Güler ve Christ Oulai'nin forma giydiği hazırlık maçında Real Madrid, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı.

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, hazırlık müsabakasında Fabio Grosso'nun çalıştırdığı Fiorentina ile karşılaştı.

REAL SKORU KORUYAMADI

Sportpark Klagenfurt'ta oynanan maçta 2-0 öne geçen Real Madrid, skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Eflatun beyazlıların gollerini 12. dakikada Endrick ve 24. dakikada Alexis Ciria Flores kaydetti. İtalyan ekibinin golleri ise 41. dakikada Roberto Piccoli ve 58. dakikada Moise Bioty Kean'den geldi.

Real Madrid - Fiorentina

ARDA VE OULAI 11'DE BAŞLADI

Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, 87. dakikada yerini Lamini Fati'ye bıraktı. Fiorentina'nın Trabzonspor'dan transferi Oulai ise 57 dakika süre aldı.

MOURINHO İLE 3 HAZIRLIK MAÇI

Yeni sezon öncesi üç hazırlık maçına çıkan Real Madrid, LaLiga 2 takımlarından Leganes'i 4-1, 3. Lig ekibi Alcorcon'u tek golle geçmişti.

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