Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bitlis ile Muş arasındaki idari sınır hattı yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Sivas ve çevresini ilgilendiren önemli düzenlemeler hayata geçirildi.

Karara göre Sivas’ın merkez ilçesine bağlı 12 köy ile Yıldızeli ilçesindeki 23 köyde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacak.

BİTLİS VE MUŞ ARASINDA SINIR DÜZENLEMESİ

Öte yandan aynı kararlar kapsamında Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyü arasındaki il sınırında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile iki il arasındaki idari sınırların yeniden belirlendiği aktarıldı.

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