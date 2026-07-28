İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ressam Kenan Işık'ın Ayasofya tablosunu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, ATO Congresium'da, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bugün olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken, kitlelerin "algoritma faşizmi" denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Bu süreçte en fazla zarar gören kavramın ise hiç şüphesiz hakikat olduğunu belirten Erdoğan, iletişimin temel amacının, doğru ve güvenilir bilgiyi muhatabına en kısa yoldan ve en kısa sürede ulaştırmak olduğunun altını çizdi.

Dezenformasyon ve manipülasyonun mebzul miktarda yer aldığı yeni iletişim ortamının, bilgiyi güç olmaktan çıkarıp ona yeni bir elbise giydirerek güçsüzlüğün kaynağı haline getirdiğine işaret eden Erdoğan, bu acı gerçekle özellikle Kovid-19 salgını, orman yangını ve 6 Şubat depremlerinde çok yakından yüzleştiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğana Ayasofya tablosu hediye edildi! İletişim Başkanı Duran takdim etti

ANLAMLI 'AYASOFYA' HEDİYESİ!

Programda İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ressam Kenan Işık'ın Ayasofya tablosunu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğana Ayasofya tablosu hediye edildi! İletişim Başkanı Duran takdim etti

Ayasofya-i Kebir Camiinin yeniden ibadete açılmasını anlatan tabloda, kutlu mabedin zincirlerinden kurtulması, kırılmış zincirler şeklinde resmediliyor.

Burhanettin Duran hediyesiyle, Ayasofya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıldönümünü de kutladı.

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