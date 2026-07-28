Bursa'yı yüksek hızlı tren ağına bağlayacak projede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hattaki son durum, test süreci ve güzergaha ilişkin ayrıntılar, projeyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Bursa YHT açıldı mı, ne zaman açılacak, hangi illerden geçiyor?

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bursa'yı yüksek hızlı tren ağına bağlayacak Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya ulaştığını ve test sürüşlerinin kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.

BURSA YHT NE ZAMAN AÇILACAK?

Bursa'yı yüksek hızlı tren ağına bağlayacak Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın yapımında son aşamaya gelindiğini belirterek kısa süre içinde test sürüşlerinin başlayacağını duyurdu. Test sürecinde hattın sinyalizasyon, enerji, ray ve işletme sistemleri ayrıntılı şekilde kontrol edilecek.

Bursa YHT ne zaman açılacak? Bursa Yüksek Hızlı Tren hangi illerden geçiyor?

Henüz hattın hizmete açılacağı tarihe ilişkin resmi bir takvim paylaşılmadı. Hattın güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi için tüm sistemlerin kapsamlı testlerden geçirilecek.

Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Uraloğlu, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Bursa YHT ne zaman açılacak? Bursa Yüksek Hızlı Tren hangi illerden geçiyor?

BURSA YÜKSEK HIZLI TREN HANGİ İLLERDEN GEÇECEK?

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Projesi, Bandırma, Bursa, Yenişehir ve Osmaneli güzergahını kapsıyor. Yaklaşık 201 kilometre uzunluğunda inşa edilen hat, saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olarak planlandı.

Osmaneli bağlantısıyla birlikte hat, mevcut Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren ağına entegre olacak. Böylece Bursa'dan hareket eden trenler, Osmaneli üzerinden hem Ankara'ya hem de İstanbul'a ulaşabilecek. Hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olması öngörülüyor.

Bursa YHT ne zaman açılacak? Bursa Yüksek Hızlı Tren hangi illerden geçiyor?

BURSA-İSTANBUL VE BURSA-ANKARA ARASI KAÇ SAAT OLACAK?

Projenin tamamlanmasının ardından Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya ulaşım süresinin yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşmesi hedefleniyor.

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