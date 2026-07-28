UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal ve oyunculardan Nelson Semedo, Gornik Zabrze müsabakası öncesinde basın toplantısında konuştu.

"HAK EDEREK TURU GEÇMEK İÇİN GELDİK"

Kazanarak turlamak istediklerini söyleyen Kartal, "İlk maçta evimizde iyi bir futbol oynadık. Birkaç gol daha bulabilirdik ancak sonuçta sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldık. Küçük bir avantajımız var ama yarınki maça en iyi şekilde konsantre olduk. Rakibimizin bu hafta ligde oynadığı ilk maçı da izledik. Buraya ilk maçtaki skoru korumak için değil, iyi futbol oynayıp bunu hak ederek turu geçmek için geldik." şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIM HAZIR VE MAÇA KONSANTRE"

Tüm oyuncularının maça konsantre olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "Bütün oyuncularım benim için değerli ve her biri iyi durumda. Her geçen gün performansları daha da yükseliyor. Biraz daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız da var. Kendi kadromuz içinden forvet bölgesi için alternatifler oluşturduk ve bunu antrenmanlarda denedik. Yarın da ilk maçta olduğu gibi bütün oyuncularım hazır ve tamamen maça konsantre. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

"ASENSİO İLE ARAMDA HİÇBİR SORUN YOK"

Asensio ile arasında sorun olduğu yönündeki iddialara gülüp geçtiğini söyleyen Kartal, "Asensio ile aramda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla aramda sorun olamaz. Söylenenlere gülüp geçiyorum. Biz buraya sorun oluşturmaya gelmedik. Takım ruhunu ve takım karakterini oluşturmaya geldik. Oyuncularımın hepsi değerli. Oynayan, oynamayan bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve bütün kupaları kazanacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Marco Asensio - İsmail Kartal

YABANCI KURALI HAKKINDA

Yabancı kuralı hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Ben kuralla ilgili kendi fikrimi söyledim. Olursa bizim için, tüm kulüpler için daha iyi olacağını söyledim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz, orasını ben bilemem." ifadelerini kullandı.

"KARŞILARINDA TUTKULU BİR TAKIM GÖRECEKLER"

Gornik Zabrze'nin karşısında bir üst tur için mücadele eden tutkulu bir takım göreceğini belirten Semedo, "Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Rakibimiz taraftarı önünde oynayacak. Ancak karşılarında çok tutkulu, kazanmayı ve bir üst tura çıkmayı çok isteyen bir takım görecekler. Ben, sahanın içinde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazın kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla da konuştum çünkü bu maçın takımımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ben her zaman takımım için hazırım ve yarın da hazır olacağım. Üçüncü bölgede takımıma katkı sağlama konusunda daha da iyi olmak istiyorum. Geliştirmemiz gereken birçok yönümüz var. Daha iyi bir seviyeye ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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