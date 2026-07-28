Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi resmi törenle karşıladı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi Ankarada! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Zeydi'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Irak Başbakanı Ali Zeydi Ankarada! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Zeydi, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda az önce imzaladık. Tabi yanıbaşımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu. Komşumuz Irak maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından etlilenen ülkelerden biridir. Biz geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz.

İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.

Öte yandan Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil, enerji ve ulaştırma alanlarında da iş birliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Körfez bölgesinin dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.

Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahip olduğunu memnuniyetle müşahede ettim.

İşbirliğimizin bir diğer önemli başlığı enerjidir. Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalanmasıdır.

Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın heyetindeki bakanların iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum.

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