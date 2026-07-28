Anadolu Ajansı
Roberto Mancini resmen geri döndü
İtalya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'nin getirildiği açıklandı.
İtalya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Roberto Mancini getirildi.
İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, milli takımın yeni teknik direktörü oldu." ifadesi kullanıldı.
Gennaro Gattuso yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Bosna Hersek'e penaltılarla kaybeden İtalya, Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirmişti.
Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da Gattuso ile yollar ayrılmıştı.
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