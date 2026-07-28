Fransa Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine efsane isim Zinedine Zidane getirildi. Fransa Futbol Federasyonu, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazanan 54 yaşındaki çalıştırıcıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. "Fransa'dan daha büyük bir şey yok" diyerek gururunu belirten Zidane, Horozlar'ın başındaki ilk resmi maçına UEFA Uluslar Ligi'nde Kocaeli Stadı'nda Türkiye karşısında çıkacak.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Zinedine Zidane ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan Zidane, "Her zaman söylediğim gibi Fransa Milli Takımı'ndan daha büyük hiçbir şey yok. Bundan dolayı Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk." diye konuştu.

Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid'i çalıştıran Zidane, İspanyol ekibiyle 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'şer İspanya LaLiga, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Zinedine Zidane

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, ilk resmi maçını UEFA Uluslar A Ligi'nde 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda Türkiye ile oynayacak.

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