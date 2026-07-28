Hazırlık döneminde sıkıntılı süreçler yaşayan Galatasaray, 10 numara pozisyonu için dünya yıldızı isme teklif yapmaya hazırlanıyor.

Hazırlık maçlarında sergilediği performansla eleştirilen Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. 10 numaraya takviye planlayan sarı-kırmızılılar, bu bölge için listesindeki adayları değerlendiriyor.

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İKİ YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Manchester City'den ayrıldıktan sonra geçtiğimiz yıl Napoli'ye transfer olan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne için Galatasaray'ın teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Tuttomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Kevin De Bruyne'e yüksek maaşlı iki yıllık kontrat teklif edecek. Haberde Süper Lig'deki yabancı kuralı nedeniyle Galatasaray'ın şu anda bir kişilik kontenjanı olduğu ve bu durumun değerlendirildiği belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün yayıncı kuruluşa verdiği röportajda 10 numara transferiyle ilgili gelen soruya "10 numaraya kesinlikle iyi bir oyuncu almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde bizi götürecek iki tane 11'imiz olması gerekiyor." cevabını vermişti.

Kevin De Bruyne

NAPOLI'NİN PLANI

Napoli'nin şu an için transferle ilgili tavrının henüz netleşmediği ancak uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığın değerlendirilebileceği ifade edildi.



İtalyan ekibinin teknik direktörü Massimiliano Allegri, Carrarese ile oynanan hazırlık maçının ardından Kevin De Bruyne için yaptığı açıklamada "Takımı katılacak ve motivasyonu da iyi olacak. Bizim için önemli bir sezon olacak, üç farklı turnuvada mücadele edebilecek bir kadroya ihtiyacımız var." demişti.

GEÇEN SEZON BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Kevin De Bruyne, 21 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.

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