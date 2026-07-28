Hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamayan Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılıların istediği oyuncuyu kadrosuna katabilmesi için ise tek şart var.

Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçlarında tat vermeyen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda yönetim, Hollandalı yıldız Tijjani Reijnders ismini gündeme aldı.

TRANSFERİN ÖNÜNDE TEK ŞART VAR

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Galatasaray, Manchester City'nin orta sahası Tijjani Reijnders'i kadrosuna katmak istiyor ancak bu transferin gerçekleşmesi için tek şart var.

Manchester City, Dünya Kupası'nın yıldızlarından Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katabilirse 27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verecek.

Galatasaray onu istiyor! Transferde tek şart var

SEZON PERFORMANSI

Reijnders, geçen sezon İngiliz deviyle 47 maça çıktı. Yıldız orta saha, takımına 7 gol - 8 asistlik katkı sağladı.

Hollandalı oyuncunun Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor ve Transfermarkt'ta 50 milyon euro değeri bulunuyor.

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