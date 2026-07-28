Okan Buruk, Como’nun ısrarla istediği Kolombiyalı stoper için “İskeletimizin önemli isminin ayrılığı zarar verir ve risk içerir. İyi bir turnuva geçirdi bizimle kalmalı” dedi.

Aslan’da gelecek 10 numara kadar durumu en çok merak edilen isimlerinden başında Davinson Sanchez geliyor. Kolombiyalı stoperin adı İtalyan ekibi Como ile anılmaya devam ederken teknik direktör Okan Buruk’tan yönetime rapor gitti. Sarı kırmızılı kulüpten 4,8 milyon avro alan Sanchez’e İtalyan ekibi senelik 3,5 milyon avro garanti ücret önerirken Buruk oyuncuyla ilgili tavrını net şekilde ortaya koydu.

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Davinson Sanchez

30 MİLYONU GÖRDÜ…

Buruk’un yönetime “Direkt iskeletimizi oluşturan oyuncuların ayrılığı takıma zarar verir. En basitinden risk oluşturur. Davinson Sanchez’in satışını istemiyorum. İyi bir turnuva (Dünya Kupası) geçirdi ve bizimle kalmalı. Tabii ki kulübün çıkarları daha önemli ancak benim net görüşüm bu yönde” bilgisini verdi. Bonuslarla 30 milyon avroyu gözden çıkaran Como çok astronomik seviyele çıkmadığı sürece Sanchez kalacak.

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