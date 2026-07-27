Kaydet

Niğde'nin merkezindeki Cumhuriyet Meydanı Dr. Sami Yağız Caddesi'nde, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda bir otomobil sürücüsü aracından inerek PTT Kargo şoförüne saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girme çabalarının yetersiz kaldığı ve bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıyan o gergin anlar, olay yerine intikal eden polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulurken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası