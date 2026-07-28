Transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Beşiktaş'ın radarındaydı. Bir süredir temas halinde olunan Salah cephesinden gelen istekler siyah-beyazlıları masadan kaldırdı. İşte transfer sürecinin perde arkası.

Beşiktaş, bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı Mohamed Salah'ın menajerinin istekleri sebebiyle geri adım attı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen dün düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili merak edilenlere açıklık getirdi.

Önder Özen

Son tekliflerini ilettiklerini ve masadan kalktıklarını belirten Özen şunları söyledi:

"Finansal bölümün konuşulmadığı dönemde ben 2 kez, hocamız Italiano da 1 defa Salah ile görüştük. Takımı, rekabeti, konumumuzu, hedefleri, seyirciyi, beklentiyi anlattık. Hocamız taktik konuştu.

"GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA SOKACAK İSTEKLER GELDİ"

Finansal durum başlayınca 21 Temmuz'dan itibaren akış yavaşladı. Görüşmeleri çıkmaza sokacak istekler geldi. Forma satışının yüzdelerinin oyuncuya bırakıldığı anlaşmalar var ama bunun da bir ölçüsü var.

Kulübün daha önce kimseye vermediği boyutta bir istek çıktı imaj haklarında. Başkanımız duracağı yeri iyi tespit edip duracağı yerde kaldı.

"BAŞKANIMIZ MASADAN KALKTI"

Menajeri yasal komisyonun üzerine çıktı. Başkan popülist karar yerine gerçekçi karar verdi, masadan şimdilik kalktı. Teklifimiz masada duruyor."

Beşiktaş masadan kalktı! İşte Salah cephesinin yıldıran istekleri

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre Mohamed Salah cephesinin imaj hakkı olarak talepleri ortaya çıktı. 34 yaşındaki futbolcuya bonuslar dahil yaklaşık 20 milyon euroluk maaş önerildi ve ücret konusunda el sıkışıldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'I MASADAN KALDIRAN İSTEKLER

7.5 milyon euro komisyon isteyen menajeri Ramy Abbas, bu isteğini 5 milyon euroya düşürdü ancak bu defa da imaj hakları konusunda yüksekten uçtu. Beşiktaş'tan Salah ile ilgili forma dahil her ürünün Türkiye'deki satışından kulübe kalan payın yaklaşık yüzde 50'si istendi. Mısır'daki satışlardan ise elde edilen kârın tamamı istendi. Bu rakamın maaş kadar tuttuğu belirtildi.

Liverpool ile geçen sezon 41 maçta 12 gol, 9 asist kaydeden Salah, Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda 5 gol, 1 asist katkısı verdi.

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