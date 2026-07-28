Küresel piyasalar yarınki FED kararına odaklanırken, CME FEDWatch anketinde “faiz artışı” tahminleri %40’a yaklaştı. Bu oran, son yıllardaki FED faiz kararlarına 1 gün gibi kısa bir süre kala “yüksek belirsizlik” olarak piyasanın dikkatini çekti ve ciddi ayrışmaya işaret etti. ABD merkezli Citadel Securities, bu hafta FED’den faiz artışı geleceği beklentisini paylaştı. Petroldeki gerilemeye rağmen altın fiyatları da FED baskısı altında kalarak düşüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. ABD ve İran arasındaki çatışmaların durması petrol fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi. Dünkü işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı %-13,53 geriledi ve 85,34 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de varil fiyatı TSİ 06:05 itibarıyla 84,25 dolardan fiyatlandı ve dünkü kayıplarını sürdürdü.

ALTIN NEDEN YÜKSELMEDİ?

Petroldeki gerilemeler enflasyonist baskıları hafifletiyor ve değerli metal fiyatlarını destekliyor. Ancak Brent fiyatındaki son düşüşe altın fiyatları yükselişle tepki vermedi. Dünkü işlemlerde ons fiyatı 4.116 doları test etse de kazanımlarını koruyamadı ve 4.076 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatı bugün ise TSİ 06:05 itibarıyla 4.045 dolardan güne başladı. Sarı metalde ilk işlemlerde kayıp %-0,7’yi aştı.

Çok konuşulacak FED iddiası! Petrol düştü, altın neden yükselmiyor?

DİKKATLER FED KARARINDA

Piyasalarda bu haftanın odak noktası olarak öne çıkan ABD Merkez Bankasının faiz kararı yarın belli olacak. CME FEDWatch anketinde faiz artışı bekleyenlerin oranı, kritik karara sayılı saatler kala %38 gibi yüksek bir düzeye ulaştı. Bu gürünüm, son yıllardaki FED faiz kararlarına 1 gün gibi kısa bir süre kala “alışılmadık derecede yüksek belirsizlik seviyesi” olarak piyasanın dikkatini çekti.

FAİZ ARTIŞI İDDİASI!

Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın “çatışmaları bitirmek için İran ile iyi görüşmeler yürütüldüğünü” söylemesinin ardından bile baskı altında kaldı. Finans kuruluşu Citadel Securities ise iddialı bir beklenti öne sürdü. ABD merkezli kuruluş; FED Başkanı Kevin Warsh'ın fiyat istikrarı taahhütlerinin ardından, güvenilirliğini güçlendirmek için bu hafta faiz artışına gidebileceğini savundu.

Çok konuşulacak FED iddiası! Petrol düştü, altın neden yükselmiyor?

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

ABD Merkez Bankası’nın Başkan Warsh ile birlikte “geleceğe yönelik politika hamleleri konusunda net sinyaller vermediğine” de dikkat çekilirken; analistler, “FED’in şahinleşme eğiliminin hafife alınıyor olabileceği” uyarısında bulundu. Ons altın için kısa vadede 4.000 dolar destek olarak gösteriliyor. Muhtemel bir faiz artışı halinde ise 3.850 dolar desteğinin kritik olduğu vurgulanıyor.

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