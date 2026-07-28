ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran limanlarına uyguladığı ablukanın etkisini gösterdiğini öne sürdü. "Ablukayı kaldırmamız için can atıyorlar." diyen Trump, "'Artık abluka istemiyoruz' diyorlar. 'Lütfen, abluka olmasın' diye yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İran’ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini ileri süren Trump, "İnsanlar bunu bir türlü göremiyor. Donanmalarını yok ettik. Hava kuvvetlerini yok ettik. Liderliklerini yok ettik. Uçaksavar sistemlerini yok ettik. İnsansız hava araçlarının (İHA) üretimi yaklaşık yüzde 7 seviyelerine düştü. İHA ve füze üretim kapasitelerinin büyük bir kısmını yok ettik" dedi.

"ANLAŞMA YAPMAK İÇİN BİZİMLE GÖRÜŞÜYORLAR"

İran’ın ABD ile temas halinde olduğunu kaydeden Trump, "Şu anda bir anlaşma yapmak için bizimle görüşüyorlar. Ancak sert bir tutum sergilemeseydik, ortada görüşme falan olmazdı" diye konuştu. Trump, İran’ın 50 yıla yakın bir süredir herkesi oyaladığını ve "Orta Doğu’nun kabadayısı" gibi davrandığını söyledi.

Trump'tan 'İran bize yalvarıyor' iddiası

"İRAN’I DARMADAĞIN EDİYORUZ"

ABD eski Başkanı Barack Obama’yı İran politikası üzerinden eleştiren Trump, "Obama geldi ve onlara on milyarlarca dolar verdi. Onlara nakit olarak 1.7 milyar dolar verdi. Hatırlıyor musunuz? Parayı bir Boeing 757'ye yükleyip Tahran'a uçurdular, 1.7 milyar dolar nakit para. Onlara rüşvet verebileceğini sanıyordu. Ama onlar 'Bu ne kadar aptal bir ülke' diye düşündüler. Hayır, onlara rüşvet veremezsiniz. Onları yenmek zorundasınız ve biz de onları fena halde darmadağın ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İRAN BİZE YALVARIYOR"

ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın etkisini gösterdiğini iddia eden Trump, "Ama sonucun ne olacağını göreceğiz. Şu anda çok dostane müzakereler yürütülüyor. Bu arada, donanmamız abluka konusunda ne kadar başarılı, değil mi? Nasıl da tek bir tekne bile geçemiyor. Uyguladığımız ablukayı kaldırmamız için can atıyorlar. 'Artık abluka istemiyoruz' diyorlar. 'Lütfen, lütfen abluka olmasın' diye yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı.

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