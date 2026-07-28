Dubai’de Atlantis The Royal Otelinin iki katlı çatı katı süiti, gecelik 100 bin dolarlık (4,7 milyon TL) ücretiyle dünyanın en pahalı standart otel odası olarak öne çıkıyor.

Birleşik Arap Emîrliklerinin Dubai şehrindeki Atlantis The Royal Otelinde yer alan iki katlı çatı katı süiti, gecelik 100 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 734 bin lira) fiyatıyla dünyanın en pahalı standart otel odası ünvanını taşıyor.

Toplam 1.604 metrekare büyüklüğündeki süit, aynı anda dokuz yetişkin ve dört çocuğu ağırlayabiliyor. Konaklama alanında dört yatak odasının yanı sıra panoramik manzaraya sahip ısıtmalı özel havuz, oturma alanı ve yaz mutfağı bulunan geniş bir teras,özel sinema salonu, kütüphane, kişisel asansör ve giyinme odaları bulunuyor.

Dünyanın en pahalı oteli! Çatı katında gecelik konaklama 100.000 dolar

Süitte ayrıca Hermès ve Graff marka kişisel bakım ürünleri ile özel tasarım Louis Vuitton masa tenisi masası gibi lüks detaylar da misafirlerin kullanımına sunuluyor.

Gecelik 100 bin dolarlık konaklama ücretine özel aşçı, 24 saat uşak hizmeti ve özel güvenlik gibi kişiselleştirilmiş hizmetler de dâhil.

Süitte yemek hazırlığı için ayrı bir mutfak ile 12 kişilik yemek odası da yer alıyor. Monaco Formula 1 Grand Prix’si gibi büyük organizasyonlar sırasında bazı otellerde oda fiyatları geçici olarak 100 bin dolar seviyesini aşsa da, Atlantis The Royal’deki bu çatı katı süiti, standart fiyat tarifesinde bu seviyeyi koruyan nadir otel odalarından biri olarak gösteriliyor.

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