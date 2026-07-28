Grup Başkanlığı için Kılıçdaroğlu, ikinci turda Öztrak’tan yana tavır aldı. İlk turda yüksek oy alan Gürsel Erol itiraz etse de sonuç elde edemedi.

Özgür Özel ile birlikte 90 kişinin Yeni Parti’ye geçmesiyle 44 milletvekili kalan CHP'de önceki gün gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında yeni Meclis grup yönetimi belirlendi. Selma Aliye Kavaf, Mehmet Güzelmansur, Barış Bektaş, Müzeyyen Şevkin ve Erdoğan Toprak’ın mazeret bildirerek katılmadığı toplantıda 39 milletvekili yeni grup başkanı ve başkanvekillerini seçti. Ancak Genel Merkez’de yapılan seçim, parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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KILIÇDAROĞLU SEÇİME MÜDAHALE ETTİ İDDİASI

Faik Öztrak’ın kazandığı seçimlerde ilk turda en fazla oyu Gürsel Erol aldı. Ancak ikinci tur öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Faik Öztrak’ın toplantıya döndükten sonra milletvekillerine "Genel başkanımızla görüştüm, 'Adayım sensin' dedi" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bunun üzerine Gürsel Erol, ikinci tur öncesinde söz alarak her iki adayın da çekilmesini ve “ağabey” olarak Engin Altay'ın ortak aday olmasını teklif etti. Erol’un teklifini kabul etmeyen Altay ise "İkiniz de çekilin, bir kadın grup başkanı olsun" önerisinde bulundu. Öztrak'ın adaylıktan çekilmemesi üzerine seçim ikinci tura taşındı.

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BAZI MİLLETVEKİLLERİ KARAR DEĞİŞTİRDİ

Bu turda, ilk tur Erol’a oy veren üç milletvekilinin karar değiştirerek Öztrak’a oy vermesi üzerine, üçüncü tur öncesi Erol adaylıktan çekildi ve Faik Öztrak tek aday olarak grup başkanlığına seçildi. Üç milletvekilinin karar değiştirmesi ve Öztrak’ın grup başkanı olmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlere müdahale ettiğini öne süren isimler duruma tepki gösterdi. Erol ile beraberindeki bazı isimlerin toplantıyı terk ettiği iddia edilirken, Genel Merkez kaynakları bu iddiayı doğrulamadı.

Arınmış CHP’de Kılıçdaroğlu krizi! Faik Öztrak’ın seçilmesi gerginliğe yol açtı

EROL, KURULTAYDA ADAYLIĞA HAZIRLANIYOR

Daha önce mutlak butlan kararına karşı çıkan ve derhal olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen Gürsel Erol ve beraberindeki isimler, seçimde yaşananların ardından parti içi muhalefet yapma kararı aldı. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak “tekelleşme” eleştirisinde bulunan Erol, “Hiçbir Genel Başkan’ın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan Gürsel Erol’un, mart ayında yapılması beklenen olağan kurultayda CHP Genel Başkanlığına aday olacağı ifade ediliyor.



Arınmış CHP’de Kılıçdaroğlu krizi! Faik Öztrak’ın seçilmesi gerginliğe yol açtı

CHP'DE 264 ESKİ MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ

Haluk Koç, Kemal Anadol, Süheyl Batum, Atilla Kart, Rıza Türmen, Dursun Çiçek, Sabahat Akkiraz, Hüsnü Bozkurt ve Mehmet Haberal’ın da aralarında bulunduğu 264 eski CHP milletvekili ortak bir bildiri imzalayarak CHP’den istifa ettiklerini duyurdu. Özgür Özel’in Yeni Parti’sini desteklediklerini açıklayan eski vekiller, “Yeni Parti’ye destek olacağımızı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

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