Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Üzümlü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını!

6 HELİKOPTER DESTEK VERİYOR

Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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