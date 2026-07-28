İstanbul ve Bursa'da 7 ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda toplam 28 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde liderlerinin yurt dışında olduğu belirlenen 7 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

7 ayrı suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var

28 KİŞİ GÖZALTINDA

28 Temmuz tarihinde İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, 6136 SKM, Tehdit" suçları başta olmak üzere çok sayıda farklı suça karıştıkları belirlenen 28 şüpheli gözaltına alındı.

7 ayrı suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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